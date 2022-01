Piogge, gelo e neve in Sicilia, oggi è allerta meteo gialla

Fase acuta di maltempo in Sicilia. Oggi è allerta gialla della Protezione civile regionale che ha emesso un avviso per condizioni meteo avverse per la giornata di oggi. Piogge e temporali sono previsti sull’isola ma anche nevicate.

Nel dettaglio, la protezione civile prevede piogge da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sui settori centro-settentrionali, con quantitativi cumulati deboli. Piogge puntualmente moderate sulla zona settentrionale settore centro-orientale.

La neve inoltre arriverà sopra i 700-900 m con apporti al suolo deboli localmente moderati. Le temperature saranno in locale diminuzione. L’allerta meteo gialla riguarda in particolare la provincia di Palermo e di Messina.

