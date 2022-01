Coppietta si apparta, padre di lei li scopre: sparatoria a Belmonte Mezzagno

Una coppietta di giovani appartata sorpresa dal padre di lei. L’uomo va su tutte le furie e parte oa lite che sfocia, poi, in sparatoria.

Il giovane ha chiamato in suo aiuto il padre e sarebbero intervenuti anche altri familiari delle due “fazioni” opposte. Queste le prime ricostruzioni della sparatoria avvenuta a Belmonte Mezzagno in via Piersanti Mattarella.

Secondo le prime ricostruzioni, dalle offese verbali si sarebbe passati ai fatti. Uno dei parenti ha tirato fuori una pistola dalla quale sono partiti alcuni colpi che hanno ferito il ragazzo e il padre di quest’ultimo. Intanto i feriti sono stati portati all’ospedale Civico di Palermo. Sono stati i medici ad avvertire le forze dell’ordine. Le indagini sono state affidate ai carabinieri della compagnia di Misilmeri.

