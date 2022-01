Sparatoria a Belmonte Mezzagno, Carabinieri arrestano un uomo

C’è un fermato per la sparatoria avvenuta a Belmonte Mezzagno. I Carabinieri della Compagnia di Misilmeri hanno fermato una persona di 52 anni, residente a Belmonte Mezzagno, ritenuta responsabile di “detenzione illegale di un arma clandestina e munizionamento”.

La ricostruzione dei Carabinieri ha permesso di ipotizzare che nel corso della notte tra sabato 8 e domenica 9 gennaio, il fermato, insieme ad un’altra persona, avrebbero avuto una lite, scaturita per futili motivi, con altri due uomini, avvenuta davanti l’abitazione dell’arrestato. Due dei soggetti coinvolti risultano essere stati colpiti da diversi colpi di

arma da fuoco.

Le immediate indagini hanno consentito di delineare la dinamica della lite e permesso di rinvenire una pistola con matricola abrasa, presumibilmente utilizzata per compiere il delitto, nella disponibilità di uno degli indagati che aveva tra l’altro cercato di disfarsene, nonché 10 proiettili cal. 22.

I feriti si sono recati autonomamente all’ospedale Civico di Palermo, dove sono ora ricoverati non versando in pericolo di vita. Il 52enne è stato arrestato per la detenzione dell’Arma, continuano le indagini della

Compagnia dei Carabinieri di Misilmeri.