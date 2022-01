Malore a 24 anni, lacrime per Fabio Leggio

Solo 24 anni aveva Fabio Leggio. Una morte improvvisa quella del giovane che ha spiazzato la famiglia, i parenti e i tantissimi amici.

Fabio Leggio, classe 1998, è morto a causa di un malore improvviso. Una notizia che ha sconvolto centinaia di persone che lo conoscevano. La tragedia a Cefalù. Tantissimi amici lo ricordano con dolore e affetto. Fabio lavorava presso una nota struttura turistica della città.

“Non volevo mi arrivasse questa notizia ma purtroppo è arrivata. Sei andato via in silenzio, eri un ragazzo buono dolce e speciale spendi con il tuo dolce sorriso anche lassù. Rip Dolce amico mio. Non ti dimenticherò mai.

“Fabio, tutto mi potevo aspettare da te,ma questo no. Ci conosciamo da una vita, mi sei stato vicino durante la morte di nonno, eri la mia spalla in tutto! Così buono, così premuroso, così gentile con tutti. Non ho parole fratellone, ti voglio bene riposa in pace”.