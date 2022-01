Ora anche i tamponi vanno a ruba, raid e furto in laboratorio di Partinico

Cominciano a “fare gola” anche i tamponi ai ladri come è accaduto a Partinico. Ignoti si sono introdotti all’interno di un laboratorio analisi, rubando circa 400 test e qualche decina di euro. Un episodio che fa riflettere, vista la corsa ai tamponi a cui si assiste in questi giorni.

Il furto nel laboratorio privato di analisi Anzelmo di via Enrico Fermi. Sono 400 i test che sono stati portati via dalla struttura come ha scoperto una guardia giurata che si occupa del controllo delle attività nella città palermitana.

Il laboratorio oggi, nonostante fosse domenica, avrebbe dovuto lavorare ma rimarrà chiuso a causa del furto. Nei giorni scorsi, sempre al laboratorio Anzelmo, è stato rubato l’incasso di poche monete dal distributore automatico. Sull’episodio indagano le forze dell’ordine.

