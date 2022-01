Tragedia a Belmonte Mezzagno, lite in famiglia nel sangue: c’è stata una sparatoria

La lite, la discussione che finisce nel sangue. Accade a Belmonte Mezzagno dove è avvenuta una sparatoria. Protagonisti della lite finita nel peggiore dei modi sono state due famiglia. Dalle parole si è passati ai fatti, poi qualcuno ha tirato fuori le armi.

Due persone, come riporta BlogSicilia, sono rimaste ferite nel corso della lite che è sfociata in sparatoria in via Piersanti Mattarella, a Belmonte Mezzagno. Non si conoscono ancora le condizioni dei feriti portati all Civico di Palermo. Sarebbero stati i medici a segnalare il caso ai carabinieri.

Sarà compito dei carabinieri della locale stazione cercare di ricostruire la dinamica di quando è avvenuto. Secondo le prime informazioni, la lite familiare, sarebbe sorta per futili motivi.

