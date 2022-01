Tragedia a Monreale, un uomo trovato morto nella sua casa

Tragedia a Monreale dove è stato senza vita un uomo. La vicenda a San martino delle Scale, frazione montana della città in provincia di Palermo.

Si tratta di un uomo di 60 anni che nella prima serata di oggi è stato ritrovato privo di vita all’interno del suo appartamento. La scoperta è stata dei vigili del fuoco dopo essere entrati nel’abitazione, allertati da alcuni vicini di casa che non avevano più notizie dell’uomo.

Sul luogo della tragedia sono arrivati anche i Carabinieri. Sarà il medico legale di turno a stabilire la causa del decesso del 60enne e se restituire il corpo ai parenti.

A Monreale un simile episodio era avvenuto lo scorso novembre. All’interno della sua abitazione era stato trovato senza vita Giovanni Lanza, 53 anni, dipendente comunale del bacino degli ex pip. La scoperta era stata fatta in quel caso da alcuni amici dell’uomo che non avevano più sue notizie da qualche giorno. Secondo i primi rilievi, l’uomo sarebbe stato stroncato da una emorragia gastrica.