Scatta l’allerta meteo, arrivano i temporali nel Palermitano

Meteo in Sicilia ancora in netto peggioramento. La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso di allerta meteo gialla anche per giorno 8 gennaio. Dopo le piogge di oggi è in arrivo in Sicilia una fase più acuta di maltempo che porterà temporali.

Allerta gialla nell’isola

La protezione civile regionale ha diramato nel pomeriggio di oggi il bollettino per rischio meteo-idrogeologico ed idraulico dalle 16 del 7 gennaio alla mezzanotte di sabato 8 gennaio. L’allerta è valevole per le province di Palermo, Catania, Messina, Siracusa, Ragusa ed Enna.

Le previsioni indicano piogge “Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli, puntualmente moderati sui settori orientali e settentrionali”.

Venti, localmente forti settentrionali sui settori ionici. Mari, mossi tutti i bacini. Nondimeno, sono in diminuzione, sia pur lieve, le temperature massime. Domani piogge “da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli, puntualmente moderati su Sicilia settentrionale”.

Seguici su Facebook



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

Seguici