Monreale, riprende il collegamento Amat con Palermo

MONREALE – Riprende il collegamento Palermo – Monreale dell’Amat dopo la sospensione dei giorni scorsi. Il Comune di Monreale starebbe firmando il rinnovo della convenzione con l’azienda municipalizzata palermitana. A breve dunque potrà ripartire il servizio del bus 389.

“Al massimo entro venerdì riprenderà il servizio di collegamento tra Palermo con la Città di Monreale da parte di Amat, sospeso dall’azienda per questioni legate alla convezione e al pagamento di quote annuali. Abbiamo avuto assicurazioni dai vertici amministrativi e tecnici di Amat che non appena perverrà la nota di competenza dell’Organo di liquidazione, sara’ firmata la nuova convenzione e il contestuale avvio del servizio”. A dichiararlo il Deputato Regionale Mario Caputo e i Consiglieri comunali Silvio Terzo e Mimmo Vittorino che si sono prontamente attivati per eliminare i disagi che stanno subendo in questi 3 giorni i cittadini e i commerciati.

“Ci dispiace per quanto e’ successo e siano certi che tutto questo poteva essere evitato in tempo – hanno affermato i consiglieri azzurri e il Deputato Mario Caputo – in quanto già da ottobre scorso la Azienda aveva invitato il Comune a formalizzare gli atti amministrativi e contabili. Siamo comunque stati rassicurati che non appena perverranno gli atti da parte del Comune e dell’Osl il servizio riprendera’ immediatamente”.

