Incidente mortale sulla statale, un morto e un ferito

Incidente stradale sulla strada statale 385 “Di Palagonia”. Una persona è morta e un’altra è rimasta ferita. Lo schianto è avvenuto a Lentini, nel Siracusano.

Sulla strada statale 385 “Di Palagonia” il traffico è attualmente rallentato con formazione di code, in avvicinamento al km 13 a Lentini (SR), a causa di un incidente. Per cause in corso di accertamento, due veicoli sono entrati in collisione e, nell’impatto, una persona è rimasta ferita e un’altra ha perso la vita.

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. In aggiornamento

Redazione 5336 posts 0 comments