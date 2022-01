Da i Sansoni a i Tamponi, Federico annuncia la positività al covid

PALERMO – Il contagio non risparmia proprio nessuno. Ieri Federico Sansone, membro dell’ormai famosissimo duo comico “I Sansoni”, ha annunciato la propria positività al Covid-19. Fortunatamente, il comico, attore e star dei social network è al momento asintomatico e con “una carica virale bassissima”.

Con il fratello Fabrizio – scrive Federico stesso – non si sono visti per diversi giorni e dopo svariati tamponi risulta fortunatamente essere ancora negativo. Il duo comico nato su Facebook, è spopolato sul web con i video satirici dal titolo “Chiedo per un amico”, dove si prodigavano nell’inviare mail e lettere a personaggi della politica e a tanti altri.

I due ragazzi made in Palermo vantano centinaia di video da milioni di visualizzazioni. Il duo ha anche collaborato con colleghi provenienti da tutta l’Italia, come Casa Surace. “Sensibilizzare facendo una sottilissima comicità”, sono queste le parole che vengono in mente guardando il loro video “Io non sono razzista però”.

“Ho contratto il virus – scrive sempre Federico nella pagina Facebook ufficiale dei Sansoni per rassicurare i propri fan – dopo aver fatto la terza dose, sto bene e sono asintomatico”. In questo momento il comico palermitano si trova segregato nella stanza in cui da un po’ di tempo – a cadenza settimanale – registrava assieme al fratello i video del “chiedo per un amico”.

Non possiamo che augurare una pronta guarigione a Federico, sperando che possa presto tornare a fare ridere l’Italia intere assieme a suo fratello.