Bollettino da record per la Sicilia, 7.328 contagi e 32 morti

Nuovo bollettino e nuovo record di contagi per la Sicilia. Sono 7.328 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 60.862 tamponi processati nei laboratori dell’isola. ieri erano stati 6.415. Il tasso di positività scende ancora all’8,3% ieri era al 11%.

La Sicilia rimane all’ottavo posto per contagi, al primo posto c’è la Lombardia con 51.587 casi, al secondo posto la Campania con 16.972, al terzo la Toscana con 16.957, poi il Piemonte con 16.937, al quinto il Veneto con 16.871, al sesto il Lazio con 16.464 e al settimo l’Emilia Romagna con 13.671 casi. LEGGI ANCHE: Sicilia verso la zona arancione.

Gli attuali positivi siciliani sono 67.198 con un aumento di 6.276 casi. I guariti sono 1.020 mentre le vittime sono 32 e portano il totale dei decessi a 7.615. Sul fronte ospedaliero sono 1028 ricoverati, con 19 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 115, un caso in più rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 1220 casi, Catania 934, Messina 1491, Siracusa 425, Trapani 697, Ragusa 558, Caltanissetta 746, Agrigento 681, Enna, 576.

Così l’isola naviga verso la zona arancione che potrebbe arrivare in anticipo rispetto a quando era stato preventivato.