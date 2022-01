Il colpo in farmacia di Palermo, fermato 26enne

I Carabinieri di Palermo arrestano un giovane di 26 anni accusato di aver eseguito una rapina in Via Villagrazia. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto l’arresto del ragazzo in seguito alle indagini dei militari.

Il ragazzo palermitano avrebbe eseguito la rapina lo scorso ottobre assieme ad un complice. Quest’ultimo sarebbe in corso di identificazione.