Aumentano i pazienti Covid, il Civico di Palermo riconverte reparto

A Palermo tornano a crescere i ricoveri e il reparto di malattie infettive viene riconvertito in reparto Covid. Al pronto soccorso dell’ospedale palermitano anche diverse ambulanze in fila davanti ai cancelli.

Numeri in aumento non solo dal punto di vista dei contagi ma anche delle persone che si recano in ospedale. Il pronto soccorso in questi giorni di festa ha assistito decine di pazienti positivi al Covid.

