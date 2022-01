Ficarra e Picone trionfano su Netflix, Incastrati è la serie più vista

La serie Tv Incastrati di Ficarra e Picone conquista gli spettatori di Netflix. L’attesissima serie del duo siciliano è la più vista sulla piattaforma di streaming ad un solo giorno dalla sua uscita.

Un record senza precedenti per Salvo Ficarra e Valentino Picone che, dopo i successi al cinema, registrano numeri incredibili anche su Netflix. “Siamo i primi visti su Netflix dopo un solo giorno. Semplicemente Grazieeeee”. Questo il post di Ficarra e Picone che festeggiano la prima posizione su Netflix.

“Due sfortunati tecnici della TV si ritrovano per caso sulla scena di un delitto e per evitare di essere sospettati finiscono per mettersi sempre più nei guai”. Una serie accattivante e che tiene incollati gli spettatori al divano fino all’ultimo episodio. Tantissimi gli attori siciliani impegnati nella serie, primo fra tutti il grande Leo Gullotta.

Nel cast anche il catanese Leo Gullotta

Nel cast della serie TV v crime Incastrati anche Anna Favella, Marianna Di Martino, Tony Sperandeo, Maurizio Marchetti, Mary Cipolla e Sergio Friscia. Si tratta di una crime comedy divertente e con vari colpi di scena. Ficarra e Picone, oltre a essere i registi e i protagonisti, hanno scritto la serie insieme a Fabrizio Testini, Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli. Tra i produttori c’è anche Nicola Picone per Tramp Limited.