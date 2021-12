A Monreale 93 contagi e un ricovero, il sindaco, “L’anno scorso pregavamo sulle tombe”

Salgono i contagi da Covid19 anche a Monreale, uno dei più grossi comuni della provincia in termini di estensione territoriale. Sono oltre 90 le persone che nel comune normanno sono attualmente positive al Covid e una persona risulta ricoverata in ospedale. Il primo cittadino invitando però al rispetto delle regole in occasione di capodanno ricorda come l’anno scorso, nello stesso periodo, a Monreale si contavano i morti. “Grazie al vaccino ora contiamo i raffreddati”, dice.

A Monreale 93 contagi

Sono saliti a 93 dunque i contagi a Monreale, come conferma a DirettaSicilia il primo cittadino che tiene il report dei cittadini che sono entrati a contatto con il virus. La variante omicron sta facendo sentire i suoi effetti un po’ in tutti i comuni siciliani e dalla prossima settimana appare quasi scontato il passaggio in zona gialla per tuta l’isola. A Monreale salgono quindi a 93 i cittadini positivi al covid ma è un dato in continuo aggiornamento visto che in città sono stati presi d’assalto i laboratori di analisi e le farmacie per l’esecuzione di tamponi rapidi e molecolari. Il nuovo decreto del governo nazionale però dovrebbe riuscire a mettere una pezza alla corsa al tampone.