Peggiorano le condizioni meteo, allerta meteo gialla in Sicilia

Nuova allerta meteo gialla in Sicilia e in particolare per la provincia di Palermo e Messina. Per tutta la giornata di oggi la Protezione Civile Regionale ha innalzato il livello di allerta per tutta l’isola.

Per oggi, 27 dicembre, l’avviso del Dipartimento di Protezione civile dice che ci saranno piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia occidentale, con quantitativi cumulati moderati. Piogge da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio

o temporale, sul resto della Sicilia, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati, in particolare su Sicilia centro-orientale.

