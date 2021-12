Da Partinico a Canale 5, la piccola Emanuela conquista il muro

È piccola ma ha una voce che incanta. È Emanuela Daidone che ieri sera ha conquistato il muro di All Together now Kids. L’edizione natalizia della trasmissione condotta da Michelle Hunziker ha dato spazio questa volta alle piccole voci di bravissimi interpreti.

E la piccola partinicese, Emanuela Daidone ieri è stata tra i protagonisti di All together now Kids. La sua versione di “Girl on Fire” ha conquistato tutto il muro composto da 100 giudici, tra cui anche la palermitana Antonella Lo Coco.