Follia in viale Regione Siciliana, Palermo paralizzata dal traffico

Inferno di auto in viale Regione Siciliana, a Palermo. Entrare e uscire dal Capoluogo da oggi è una vera impresa. Un grande serpentone di auto, bus e mezzi pesanti si è riversato lungo la Circonvallazione di Palermo.

Sia chi proviene da Trapani, sia chi proviene da Catania, ha trovato un vero e proprio inferno. Complicata anche la situazione nelle vie che portano ai comuni del circondario, da Monreale a Villabate.

A pesare sulla giornata critica del traffico palermitano il tappo in viale Regione Siciliana all’altezza del Lidl, lo shopping natalizio che aumenta il numero di mezzi ma soprattutto il restringimento deciso per il ponte Corleone. Da oggi il ponte potrà essere attraversato solo in fila in una corsia. E il tappo è stato inevitabile.

Così, a causa delle limitazioni al traffico imposte per motivi di sicurezza, automobilisti e camionisti sono costretti a subire lunghe code in viale Regione Siciliana.

Già stamattina lunghe code si erano formate dall’incrocio di corso Calatafimi, dove traffico era bloccato anche nel senso di marcia opposto. Gente incolonnata per ore per superare il tratto di strada all’altezza del carcere Pagliarelli. Ore e ore di attesa in mezzo al traffico e ai clacson impazziti.

Code si sono registrate anche nella zona del porto e in via Messina Marine, fino a Villabate. Bloccato corso dei Mille, piazza Indipendenza, via Ernesto Basile, via Ugo La Malfa.