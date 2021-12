Bambina di due anni muore in un incendio in casa

Una bambina di due anni è morta a causa di un incendio avvenuto innun appartamento di Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento. Un territorio già martoriato dalla tragedia di Ravanusa.

Il rogo è divampato in un appartamento in via San Giuseppe, a pochi passi dal monastero di Palma di Montechiaro. L’incendio secondo le prime informazioni si sarebbe sprigionato una fuga di gas o forse da un cortocircuito come riportano alcuni media locali.