La lezione d’amore di Eliana, il messaggio che commuove

La lezione d’amore di Eliana è un esemplare inno alla vita. Un messaggio profondo, che tutti dovrebbero ascoltare almeno una volta nella propria esistenza. Eliana, moglie di Giuseppe, mamma di Miriam e Sara. Adesso è rimasta sola, senza un marito che era la colonna portante della sua esistenza. Ma Eliana mostra una ferma consapevolezza di quello che c’è nel suo cuore: pace.

Una donna dall’animo sereno appare ai microfoni della piazza di Ravanusa, davanti alle 9 bare, nel freddo pomeriggio dei funerali. Eliana è provata ad una settimana dalla tragedia ma non è sconfitta. Le sue parole, infatti, risuonano come un tuono nel silenzio attorno ai morti.

Parole di speranza quelle di Eliana, insegnamenti preziosi da chi si ritrova ad aver perso tre persone importanti. Il marito e i due suoceri non ci sono più. “Volgiamo lo sguardo alle cose che durano per sempre, non fermiamoci al materiale. Tutto svanisce nel nulla nel giro di uno scoppio”. Coraggio e fede stanno in quel cuore trafitto da mille spine.

Un messaggio di forza, di una donna consapevole dei limiti dell’uomo ma che confida nella speranza di una nuova vita. “Noi abbiamo perso tutto ma è arrivata una forza sovrumana che solo Dio può dare. La casa è vuota adesso, i bambini piangono, il letto è diventato più grande. Una croce pesante”.

Non maledice Dio Eliana, anzi continua a ringraziarlo. “Ora Giuseppe e i miei suoceri sono in un posto migliore di questo. Il mio Peppe non è in quella bara, lui vive per sempre”. E lo dice nello stesso giorno in cui il suo Peppe fa il compleanno.

“Siamo nati e non moriremo mai più. Per tutti quelli che portano nel cuore una sofferenza enorme, offrite le vostre preghiere”. “Non voglio parlare del dolore – ha esordito Eliana nel suo breve messaggio – ma voglio parlavi della mia speranza”.