Il funerale a Ravanusa in diretta, la Sicilia piange le 10 vittime

Il funerale delle vittime del dell’esplosione di Ravanusa sarà celebrato oggi alle 16.30 nel paese teatro dell’immane tragedia. Così la Sicilia si ferma per dare l’ultimo saluto ai 10 morti. Pietro Carmina, Calogero Carmina, Giuseppe Carmina, Enza Zagarrio, Liliana Minacori, Carmela Scibetta, Selene Pagliarello e Giuseppe Carmina i nomi delle persone morte nel crollo. Nella conta delle vittime anche il piccolo Samuele, il piccolo che era nel grembo di Selene Pagliarello, sposata con Giuseppe Carmina.

La storia dei due sposini ha commosso l’intera nazione. Una storia densa di amore quella tra Selene e Giuseppe, che da meno di un anno erano sposati e attendevano con ansia la nascita del loro primogenito. Il piccolo si doveva chiamare Samuele e doveva nascere il 16 dicembre.

Il funerale è in programma oggi a Ravanusa a circa cento metri di distanza dal luogo della tragedia. Questo pomeriggio davanti la Chiesa Madre del centro agrigentino. La cerimonia verrà trasmessa in diretta su Rai 1. A Ravanusa doveva esserci anche il presidente della Regione Nello Musumeci. Il governatore però non sarà presente al solenne funerale delle vittime di via Trilussa a Ravanusa. A Ravanusa, in piazzale Primo Maggio, davanti la chiesa Madre, saranno presenti invece, il vice presidente della Regione Gaetano Armao e l’assessore regionale alle Autonomie locali Marco Zambuto.

Il dolore per le vittime

Calogero Carmina, 59 anni, e il figlio Giuseppe di 33 Maria Crescenza Zagarrio, 69 anni e Calogera Gioachina Minacori, 59 anni. Selene Pagliarello, 30 anni, e il marito Giuseppe Carmina, 35, insieme al padre di quest’ultimo – Angelo – e alla madre Enza Zagarrio, 69 anni, che abitavano al terzo piano. Pietro Carmina, 68 anni, docente di storia e filosofia dell’istituto Foscolo di Canicattì. Oggi Selene Pagliarello avrebbe compiuto 31 anni.