Cala il buio su Ravanusa, “Il grembo di una mamma diventa una tomba”

L’arcivescovo di Agrigento ha celebrato il funerale delle nove vittime di Ravanusa. La messa in diretta su Rai Uno nella piazza della chiesa Madre davanti a una grande folla. La Sicilia intera però ha voluto rendere omaggio alle vittime con bandiere a mezz’asta nelle sedi istituzionali.

Una settimana di vero e profondo dolore per i familiari, una settimana che arriva al culmine di un dolore profondo e incolmabile. Le nove bare sono state riposte in piazza, tra i presenti il ministro Giovannini e Curcio e il presidente Musumeci. “Un momento di sofferenza e di dolore”, ha detto l’arcivescovo di Agrigento a inizio celebrazione.

“Si è fatto buio nella vita delle vittime a dell’esplosione non ha dato scampo. Buio nella vita di Samuele che Selene avrebbe partorito a giorni. Si è fatto buio nelle famiglie che hanno sperato in un miracolo. Buio a Ravanusa. Buio a Campobello, la comunità di Selene. Buio nella nostra terra e nella chiesa di Agrigento, che si è ritrovata come una famiglia unita dallo stesso dolore. Buio anche in tutta Italia“, queste le parole di monsignor Alessandro Damiano.

“Un buio che ha avvolto tutti noi – ha detto ancora Damiano -, che ci chiediamo qual è il senso di tutto questo. Non ho una risposta a questa domanda ma con voi e per voi devo cercarla nella fede. Chiediamo la speranza ancora possibile di queste 10 vittime”. Il funerale a 50 metri dalla terribile tragedia.

Lacrime e disperazione sulle bare di Pietro Carmina, Calogero Carmina, Giuseppe Carmina, Crescenza Zagarrio, Liliana Minacori, Carmela Scibetta, Selene Pagliarello e Giuseppe Carmina. “Anche la notte più buia conoscerà l’aurora di un giorno che non avrà mai fine”, ha detto monsignor Damiano. A Ravanusa spiccava il gigantesco cuore con la foto dei coniugi Selene Pagliarello e Giuseppe Carmina e uno più piccolo con la scritta Samuele con accanto un piccolo peluche. La voce del vescovo più volte si è incrinata menzionando il piccolo Samuele. Sulla bara di Selene, che oggi avrebbe compiuto il suo trentesimo anno di vita, un fiocco azzurro.