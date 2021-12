Tragedia in Sicilia, padre e figlio muoiono lo stesso giorno

Padre e figlio sono morti nello stesso giorno, un destino beffardo, una tragica fatalità che si è portata via i due familiari nel giro di poche ore. Così sono morti un uomo di 68 anni e il figlio quarantenne. Una tragedia che scuote un piccolo comune in provincia di Messina, Librizzi. Tindaro Balletta, 68 anni, ex amministratore del piccolo centro nebroideo e il figlio Antonio sono morti nel giro di poche ore.

Il padre era ricoverato all’ospedale “Giuseppe Fogliani” di Milazzo, nel reparto di terapia intensiva, dove è deceduto nelle prime ore del pomeriggio del 13 dicembre. Nel corso della sera della stessa giornata anche il figlio Antonio, 40 anni, consigliere comunale in carica, vicepresidente del consiglio e capogruppo di maggioranza, è deceduto in seguito a un grave malore. Il 40enne è stato ricoverato all’ospedale di Patti d’urgenza ma qui è morto dopo che le sue condizioni si sono aggravate.