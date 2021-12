Bimbo nasce in casa a Villafrati, benvenuto al mondo Gioele Salvatore

Lieto evento a Villafrati, in provincia di Palermo, dove è venuto alla luce il piccolo Gioele Salvatore Ribaudo. Il bambino è nato in casa, un fatto che non avveniva in paese da decenni.

Il piccolo è nato nel calore della casa familiare e sta bene. La notizia è stata data dal sindaco del piccolo centro in provincia di Palermo Franco Agnello.

