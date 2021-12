Trovati gli ultimi due morti dalle macerie di Ravanusa

Rivenuti i corpi senza vita delle ultime due persone che risultavano ancora disperse. Sono i corpi di Calogero Carmina e di Giuseppe Carmina, i due dispersi dell’esplosione di Ravanusa che ancora mancavano all’appello.

Il corpo di Giuseppe Carmina, 33 anni, ultimo dei dispersi che mancavano all’appello nella strage di Ravanusa, è stato ritrovato a pochi minuti e a pochi metri di distanza da quello del padre Calogero. Adesso il numero delle vittime sale a nove. Non si cerca più nessuno.

Nove vittime e due sopravvissute. E’ questo il tragico bilancio di quella che è divenuta una vera e propria strage. Sul posto i Vigili del Fuoco, i carabinieri e i soccorsi. Si attendono i barellieri per estrarre i cadaveri.

Per domani è stato proclamato ad Agrigento il lutto cittadino, in memoria delle vittime di Ravanusa. La città dei Templi si stringe alla comunità dell’Agrigentino in questo momento di grande dolore «per esprimere cordoglio e partecipazione al sindaco e all’amministrazione comunale».

Intanto la Regione avvia raccolta fondi per ricostruire gli alloggi crollati nell’esplosione. Una raccolta fondi per la ricostruzione degli alloggi crollati nell’esplosione di Ravanusa di sabato scorso. Ad avviarla è la Protezione civile della Regione Siciliana, che ha attivato un conto corrente bancario dedicato per le donazioni. Questo l’Iban: IT 18 B 02008 04625 000105458608.