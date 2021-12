Jenny uccisa a colpi di pistola, lui si suicida

Si è suicidato Sebastiano Spampinato. Era accusato dell’omicidio di Jenny Cantarero. Finisce così, nel peggiore dei modi possibili, una vicenda che ruota attorno all’ennesimo femminicidio.

Sebastiano Spampinato aveva 30 anni. Era braccato dagli investigatori da qualche giorni visto che era l’unica persona sospettata di essere l’autore dell’omicidio di Jenny. Una vera e propria esecuzione a colpi d’arma da fuoco, un vendetta in piena regola. Oggi è stato trovato senza vita. E’ suo il cadavere trovato in un casolare. L’uomo lavorava in un centro scommesse dell’hinterland etneo ed avrebbe avuto una ‘relazione burrascosa’ con la vittima fino al giorno della tragedia.

Jenny, 27 anni, è stata uccisa a colpi di pistola nella tarda serata del 10 dicembre a Lineri, in una strada della periferia tra Misterbianco e Catania. Aveva appena finito il turno di lavoro e aspettava la madre. L'uomo a volto coperto è arrivato e ha aperto il fuoco. Le indagini hanno portato a Spampinato. Ora lui è morto in un casolare abbandonato del rione Campo di mare di Catania. Probabilmente si è tolto la vita. Jenny, occhi azzurri, un corpo esile, col volto da bambina, aveva una figlia di circa 4 anni avuta da un uomo con cui aveva una relazione anni fa. L'uomo trovato morto è un ex fidanzato della donna che aveva avuto con lui una relazione molto conflittuale tanto che era stata interrotta, ma la fine non era stata accettata dal partner. Una storia travagliata. Simile a quella di tante altre tragedie in cui le donne sono vittime della efferata gelosia di uomini incapaci di accertare il distacco, della morbosa gelosia che diventa tragedia.

