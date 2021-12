Il sogno delle nozze di Selene e Giuseppe e il bimbo morto in grembo, Sicilia in lacrime

Tutti hanno sperato che Selene Pagliarello e Giuseppe Carmina e il loro piccolo che doveva nascere tra qualche giorno. Tutti hanno sperato fino all’ultimo in un miracolo. Tutta la Sicilia ora si stringe attorno a Ravanusa. Purtroppo, gli sforzi dei soccorritori intervenuti da ogni parte dell’Isola non sono serviti a scongiurare il peggio. E sono parole dolorose quelle che si leggono sulla pagina social di Selene Pagliarello.

Un matrimonio rinviato più volte, l’attesa delle nozze e la gravidanza, frutto dell’amore tra Selene e Giuseppe che è svanito nell’esplosione. Loro però continueranno ad amarsi e potranno cullare il loro piccolo lassù, in un posto magari migliore. Quello tra Selene e Giuseppe era stato un matrimonio atteso, rimandato a causa dell’emergenza sanitaria. Poi l’attesa di diventare finalmente mamma.

Selene attendeva con ansia il parto

Tra non molto Selene Pagliarello sarebbe diventata madre di un bimbo che portava nel grembo da quasi nove mesi. I due però si sarebbero trovati nel pianerottolo di uno degli appartamenti andati in frantumi, in cui abitavano i suoceri. Stavano per uscire per andare a mangiare fuori ma il boato li ha travolti. Lei infermiera del pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio ad Agrigento, lui operaio.

Il sogno della coppia

Ora le parole di Selene risuonano forte nei cuori di tutti coloro che la conoscevano. Un post, pubblicato su Facebook di Selene nel settembre 2020 racconta quanto aveva desiderato il matrimonio con il suo amato Giuseppe, compagno di una vita insieme. Stavano per diventare mamma e papà, un sogno che si è infranto, spezzato nella notte tragica di Ravanusa. “Eccoci qui, a poche ore da quello che avevamo sempre sognato – scriveva Selene immaginando il matrimonio -. Lo abbiamo immaginato, preparato nei minimi dettagli, abbiamo preparato con tanti sacrifici la nostra Casa che è lì a guardarci e a dirci aspetto Voi, eravamo pronti si, ma qualcosa è andato storto”.

Il frutto del loro amore

L’emergenza sanitaria aveva fatto posticipare le nozze, avvenute poi ad aprile del 20211. “Avevamo immaginato un 2020 tutto rose e fiori e così è stato, un anno di cambiamenti tutti positivi; settembre doveva essere la ciliegina sulla torta, ma così non sarà. Qualcuno da lassù ha deciso per noi qualcosa di speciale, qualcosa che va al di là dalle nostre aspettative, come a dire il 2020 doveva essere l’anno di cambiamenti importanti ma non quello del vostro matrimonio. Il 12 settembre rimarrà sempre una data importante perché grazie a quella data abbiamo costruito il nostro futuro. Dobbiamo solo pazientare un altro po’ aspettando il 10 aprile 2021 affidandoci a chi da lassù ci ha guidati fino ad ora”. L’amore era sbocciato, come il frutto che portava in grembo Selene. Una storia dolorosa che anche a raccontarla mette i brividi.

La raccolta fondi

Intanto Ravanusa, dopo la tragedia la solidarietà sul web grazie a una raccolta fondi lanciata da un giovane cittadino: “Aiutiamo i familiari delle vittime”. Nelle prime ore dopo l’esplosione delle palazzine a Ravanusa, Michele Loggia, studente cresciuto nel paese in provincia di Agrigento, ha pensato di mostrare un segno di vicinanza ai familiari delle persone decedute durante il crollo.

“Ho deciso di aprire una campagna di raccolta fondi e di contribuire, nel mio piccolo, a sostenere e aiutare l’intera comunità in ginocchio”, racconta Michele Loggia sulla sua pagina GoFundMe. Oltre 350 persone hanno già donato alla raccolta fondi, con donazioni provenienti anche dalla Germania, uno degli stati dove la comunità di ravanusani all’estero è molto grande.

La campagna ha finora raccolto oltre 5mila euro ed è stata condivisa centinaia di volte sui social media: “Tutti i fondi raccolti saranno destinati alle famiglie colpite dall’esplosione. Questa mattina – spiega Michele Loggia – ho reso nota al sindaco di Ravanusa la mia iniziativa in modo da rendere trasparente tutto quello che sta avvenendo e per trovare il modo più semplice per nominare il beneficiario dei fondi che saranno raccolti”. “Appena possibile – aggiunge – passate queste ore complesse, i fondi saranno inviati nel miglior modo alle famiglie che hanno perso i loro cari”.

“Mi chiamo Michele Loggia, sono nato e cresciuto a Ravanusa. Sono uno studente, momentaneamente lontano dal mio paese. Dopo aver visto quello che è accaduto a Ravanusa ho deciso di aprire questa campagna di raccolta fondi e di contribuire, nel mio piccolo, a sostenere e aiutare l’intera comunità in ginocchio”.

“Fin da subito mi sono messo alla ricerca di un contatto con l’amministrazione comunale di Ravanusa e con il sindaco. Per rendere nota questa raccolta fondi e per trovare il modo più semplice per nominare il beneficiario dei fondi che saranno raccolti. Appena possibile, passate queste ore complesse, i fondi saranno inviati nel miglior modo alle famiglie che hanno perso i loro cari. Userò gli aggiornamenti, tramite questa piattaforma, per informare tutti i donatori delle evoluzioni di questa procedura”. Chi volesse può, oltre che contribuire (donazione minima 5 euro), condividere il link sui social network e aiutarci a sostenere questa causa.