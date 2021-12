Mafia e usura, blitz dei Carabinieri tra Palermo e Monreale, i nomi degli arrestati

I Carabinieri del Ros con i militari del Comando provinciale di Palermo stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di sette persone accusate di usura ed estorsione aggravate dal metodo mafioso.

I NOMI DEGLI ARRESTATI

Ordinanza di custodia cautelare in carcere per Francesco Di Marco, 37 anni, Santi Pullarà, 42 anni, Marco Neri, 47 anni, Salvatore Fileccia, 57 anni, Gioacchino Meli, 50 anni. Arresti domiciliari per Alfredo Giordano, 70 anni (ex direttore di sala del Teatro Massimo), Carmelo La Ciura, 76 anni, Gaetano Di Marco, 71 anni (nel frattempo deceduto).