Operazione antimafia a Monreale e Palermo, 7 arresti

Blitz nella notte. Sono sette le persone arrestate dai carabinieri del Ros per i reati di estorsione e usura, aggravati dal metodo mafioso.

Gli arrestati, infatti, appartengono al mandamento di Santa Maria di Gesù e alla famiglia mafiosa di Monreale. Uomini di Cosa Nostra che prestano soldi ad usura, un reato ormai sdoganato dall’organizzazione criminale.

L’inchiesta è coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo, la cui ricostruzione è stata accolta dal giudice per le indagini preliminari che ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per i sette indagati.

