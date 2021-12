Si scava tra le macerie a Ravanusa, non vi sarebbero bambini, si cerca una donna incinta

Si continua a scavare a Ravanusa, luogo del disastro causato da una esplosione. Una palazzina a pezzi e altre case danneggiate che hanno ucciso tre persone, questo è il bilancio provvisorio delle vittime. Pietro Carmina, Enza Zagarro e Liliana Minacori i nomi delle persone che non ce l’hanno fatta. Come riporta il giornale agrigentino Grandangolo, contrariamente a quanto comunicato in un primo momento dalla Protezione Civile, non è stata ancora individuata una quarta vittima. Rosa Carmina e Giuseppina Montana sono state estratte vive dalle macerie ma sono ancora sei le persone che mancano all’appello e risultano disperse. I vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia e tanti volontari con i cani molecolari stanno cercando d’individuare chi è rimasto sepolto tra quanto resta delle quattro palazzine distrutte dall’esplosione.

Non vi sarebbero bambini coinvolti

Per fortuna non ci sono bambini tra i dispersi – contrariamente a come si era detto in un primo momento -. La notizia secondo la quale ci sarebbero stati due minorenni tra le macerie della palazzina crollata ora è stata smentita”. Lo ha detto il sindaco di Ravanusa, Carmelo D’Angelo.

Palazzine polverizzate Sono 5 cinque le palazzine danneggiate gravemente e parzialmente crollate. Due di queste si sono “polverizzate”, altre palazzine sono state fortemente danneggiate. L’onda d’urto ha raggiunto ameno i 100 metri di distanza, danneggiando anche vetri e suppellettili di palazzine lontane dal luogo del disastro. I vigili del fuoco chiedono il silenzio Poco dopo le 10, i Vigili del Fuoco impegnati nelle operazioni di soccorso a Ravanusa hanno chiesto silenzio da parte di tutti i presenti sul luogo dell’esplosione per accertare la natura di un rumore proveniente dalle macerie nella speranza che possa essere la voce di un sopravvissuto. “C’e’ una devastazione totale su una superficie molto estesa, uno scenario insolito perché generalmente i danni da esplosione da gas sono più contenuti”. Cosi’ il responsabile della comunicazione dei Vigili del Fuoco Luca Cari descrive lo scenario che si e’ presentato ai pompieri a Ravanusa dopo l’esplosione che ha devastato diverse palazzine”. “I tempi sono ancora compatibili con la possibilità di trovare persone in vita – dice ancora Cari – le speranze ci sono ancora”. A Ravanusa sta giungendo Musumeci Intanto sul luogo del disastro sta arrivando anche il presidente della regione Siciliana Nello Musumeci che è in costante contatto con il capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina, che si è recato subito sul posto.

Il comandante dei carabinieri di Agrigento, col. Vittorio Stingo, intervistato da Rainews24 afferma: “C’è stata una esplosione delle condutture del gas cittadino che ha investito un intero quartiere. “Un incendio immane che ha consentito però a qualcuno di riuscire a uscire dagli appartamenti e a scappare. Abbiamo tanti dispersi, probabilmente 11. C’è una buona notizia perché siamo riusciti a sentire delle voci che provengono dai detriti. Dopo essere riusciti a chiudere il gas stiamo iniziando a scavare nelle macerie per cercare di trarre in salvo il maggior numero di persone possibili”. Selezionate per te: Coronavirus, calano ancora i contagi in Sicilia È ufficiale, Sicilia è zona gialla da domenica 14 febbraio ma si attende la deroga Da Palermo a Corleone, anziani che dovranno viaggiare per il vaccino San Cipirello, botte da orbi al battesimo

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

Seguici