Tragedia in Sicilia, bambina di un anno perde i sensi e muore

Tragedia in Sicilia. È morta una bambina di un anno in modo improvviso. La piccola stava giocando con la sorellina quando ha perso i sensi ed è caduta a terra. Ancora i genitori non riescono a darsi una spiegazione per quanto è accaduto alla figlioletta, solo lacrime. Ora un’inchiesta dovrà spiegare perché la piccola ha perso la vita.

La tragedia a Rosolini. La bimba aveva un anno e 10 mesi. È stata inutile la disperata corsa al punto di primo soccorso dei genitori. I sanitari hanno provato in tutti i modi a rianimare la piccola, ma era già troppo tardi.

Per la bambina non c’è stato nulla da fare. Una comunità sotto shock adesso dopo la notizia.

Redazione 5198 posts 0 comments