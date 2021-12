Crolla il ponte San Bartolomeo tra Alcamo e Castellammare, tragedia sfiorata

Crolla il ponte San Bartolomeo tra Alcamo e Castellammare del Golfo. Una tragedia per fortuna solo sfiorata sulla SS187. Stanotte il ponte è crollato forse a causa del cedimento di uno dei piloni centrali. Il ponte si trova nel tratto di strada che collega la spiaggia Playa con Alcamo Marina.

Sono immagini scioccanti quelle del crollo del ponte San Bartolomeo. Il crollo non ha provocato feriti e non ha provocato danni. Un’autovettura in transito al momento del crollo, una Fiat Bravo, fortunatamente ha arrestato la sua corsa appena in tempo. Sul posto Croce Rossa, Vigili del Fuoco, Carabinieri. La situazione rimane grave in tutta la zona, dove sono segnalati frane allagamenti e smottamenti.