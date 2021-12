A Palermo gli “angeli del gelo”, coperte, cibo caldo e calore umano agli invisibili

PALERMO – Con l’inverno alle porte e il drastico calo delle temperature il Corpo Italiano di Soccorso dell’ordine di Malta – CISOM attiva il Piano Freddo. Obiettivo è portare soccorso a senza fissa dimora e persone che vivono in condizioni di fragilità ma non solo.

Il CISOM con i suoi volontari, offre un servizio costante di assistenza agli “invisibili” attraverso la distribuzione di coperte, giacconi e indumenti pesanti, prodotti per l’igiene del corpo, cibi e bevande e garantisce cure e assistenza sanitaria.

Vestiti, pasti caldi e amore

A Palermo, grazie alla presenza dei volontari, tra i quali medici e infermieri, è attivo il servizio delle Unità di Strada. Ogni terzo venerdì del mese, tra le 18.00 e le 22.00, offrono un primo aiuto ai senza fissa dimora che versano in situazione di grave disagio sociale. Il servizio prevede la distribuzione di vestiario, coperte, pasti caldi; dove è necessario, è offerta anche assistenza sanitaria. In media i volontari assistono 50 persone al giorno. I volontari CISOM si prendono cura anche di alcune famiglie bisognose, circa 20, mediante la distribuzione gratuita di pacchi di alimenti ogni due settimane.

Un servizio costante ai meno fortunati

Sono persone straniere ma anche italiane, sole e vulnerabili, che non possono contare sull’aiuto di una rete di parenti o amici. Spesso alle spalle hanno un vissuto caratterizzato da disagi familiari, separazioni, dipendenze da alcool e droghe, problemi di salute, disoccupazione, problemi con la legge; tutti fattori che li hanno condotti lentamente verso l’esclusione sociale, la più estrema. Nelle varie regioni e città il CISOM attraverso i suoi volontari, offre un servizio costante di assistenza agli “invisibili” attraverso la distribuzione di coperte, giacconi e indumenti pesanti, prodotti per l’igiene del corpo, cibi e bevande. Inoltre, il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, attraverso i suoi volontari medici e infermieri, garantisce cure e assistenza sanitaria.

Un atto d’amore

Ma non solo. Come spiega Gerardo Solaro del Borgo, Presidente del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta – CISOM. “Oltre che del cibo o di una coperta calda, ciò di cui queste persone sentono veramente la mancanza è il calore umano, un po’ di vicinanza, il sentirsi meno soli ed emarginati. Instaurare un rapporto di fiducia con loro è veramente importante, richiede una certa costanza in quanto il più delle volte si mostrano diffidenti e soprattutto provano vergogna nel chiedere aiuto. I volontari CISOM sono formati per lavorare innanzitutto sul rapporto umano, per donare dignità oltre che cure materiali. Donare loro un po’ del nostro tempo è un atto di amore e fratellanza che assume un significato e un valore superiore, andando ben oltre la semplice assistenza prestata in strada”.