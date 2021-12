Allerta di vigilanza rinforzata a Misilmeri e Bagheria, l’Eleuterio è in piena

Sale il livelli di attenzione sul fiume Eleuterio a causa delle piogge che stanno ingrossando la diga di Scanzano e Rossella. È allerta di vigilanza rinforzata per possibili inondazioni. In corso un’allerta gialla per rischio idrogeologico.

La prefettura di Palermo ha trasmesso una comunicazione di fase allerta pericolo 1 per maggiore carico di acque sul fiume Eleuterio. Il sovraccarico d’acqua avviene per effetto del superamento della quota massima in caso di piene eccezionali presso le dighe di Scanzano e di Rosella del territorio di Piana degli Albanesi a causa delle recenti piogge. In corso l’attuazione del previsto piano di emergenza.