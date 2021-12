Due Comuni in zona arancione, ordinanza di Musumeci

Il Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci firma una nuva ordinanza e impone la zona arancione in altri due Comuni siciliani. Intanto sono 1.143 i nuovi casi di Covid19 registrati nell’isola.

In particolare, i Comuni di San Michele di Ganzaria, nella provincia di Catania, e Itala, nel Messinese, da domenica 12 a lunedì 20 dicembre, saranno in “zona arancione”. Lo prevede l’ordinanza appena firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci, su proposta del dipartimento regionale Asoe. Disposta anche la prosecuzione delle misure restrittive anti-Covid (sempre fino al 20 dicembre) per un altro comune etneo: Militello in Val di Catania. Il provvedimento è stato preso a causa dell’alto numero di positivi in rapporto ai vaccinati.