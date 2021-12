Scia d’incidenti stradali nel Palermitano, 4 feriti

Una lunga scia d’incidenti a Palermo. Sono quattro le persone rimaste ferite in altrettanti sinistri stradali avvenuti nel giro di 24 ore. L’incidente più grave in via Ernesto Basile, dove un giovane di 23 anni, alla guida di una Lancia Y, si è schiantato contro un palo, in direzione corso Tukory.

Il giovane autista, subito soccorso dai sanitari del 118, è stato curato sul posto e poi trasportato all’ospedale Civico in codice giallo. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sull’accaduto indaga la sezione infortunistica della Polizia municipale del Capoluogo.