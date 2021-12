Schianto a Villabate, furgone si ribalta sulla A19

Incidente stradale lungo la A19 Palermo-Catania all’altezza dello svincolo di Villabate, in direzione Palermo. Un furgone, che procedeva in direzione Palermo, ha perso il controllo, si è ribaltato finendo contro il guard rail. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco sanitari del 118 e la Polstrada per i rilievi del caso. Lunghe code e disagi per chi transita in zona.

Ieri pomeriggio un altro grave incidente a catena nella stessa zona. Un ragazzo di 23 anni è rimasto ferito e trasportato in ospedale.

