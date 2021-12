Incidente a catena sulla A19, gli “angeli” di Misilmeri soccorrono 23enne ferito

Un ragazzo di 23 anni è rimasto ferito nel corso dell’incidente a catena avvenuto ieri pomeriggio sulla A19 a Villabate. Tre automobili sono rimaste coinvolte nel tamponamento a catena avvenuto intorno alle ore 18.

I volontari di Misilmeri in azione

A intervenire sul posto sono stati per primi i volontari dell’unità della Protezione Civile dell’associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo N.o.s.s di Misilmeri. Una volta scesi dal mezzo, hanno messo in sicurezza il luogo dell’incidente. La squadra stava rientrando a Misilmeri quando si è imbattuta nell’incidente e non ci ha pensato due volte a intervenire sotto la pioggia battente.