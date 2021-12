Prodotti pericolosi e lavoratori in nero e col Reddito di cittadinanza, blitz ad Alcamo

La Finanza ha sequestrato in due negozi cinesi, ad Alcamo e Paceco, 4.000 articoli di vario genere poiché ritenuti non sicuri in quanto privi del marchio CE. Con l’arrivo delle feste natalizie e di fine anno, si fanno più stringenti i controlli della Guardia di Finanza sulla sicurezza dei prodotti.

La normativa di settore prevede stringenti prescrizioni in ordine al contenuto delle etichette apposte ai singoli prodotti. I prodotti sequestrati, esposti per la vendita al dettaglio, erano sprovvisti di queste informazioni minime, necessarie per la commercializzazione e per consentire ai consumatori di fare acquisti consapevoli. Si tratta di articoli natalizi e oggettistica per la vita quotidiana. Tutti prodotti destinati a una vasta platea di consumatori.

