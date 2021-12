Superbonus 110% villette per tutto il 2022 senza Isee grazie alla convergenza in Parlamento tra le forze politiche. Si va verso la cancellazione del tetto Isee di 25mila euro o la sua rimodulazione a 40mila euro. L’annuncio della proroga potrebbe arrivare tra oggi e domani. C’è attesa per la manovra di maggioranza che potrebbe dare finalmente il via libera alla proroga contenuta nella Legge di Bilancio e che potrebbe far saltare il limite Isee per la ristrutturazione al 110% delle monofamiliari.

Come conferma il Sole24Ore, la cancellazione al tetto Isee di 25mila euro per consentire alle persone fisiche di poter effettuare interventi di efficientamento energetico o di messa in sicurezza delle unità unifamiliari. Si tratte delle villette. È stata condivisa da tutti e il Governo sarebbe pronto a rivedere la sua posizione. È stata la sottosegretaria all’Economia, Alessandra Sartore, a dare il Là al provvedimento al termine delle riunioni di martedì sulla manovra affermando che sul Superbonus «si sta finalizzando una sintesi per arrivare a modifiche condivise».

Quali sono dunque le modifiche condivise?

Si stanno valutando innanzitutto i costi di una rimozione totale del tetto Isee o una sua rimodulazione a 40mila euro. Il M5S chiede l’abbattimento dei limiti Isee estendendo di fatto a tutti il bonus 110% per le villette da giugno fino a fine 2022, con la previsione di un solo stato di avanzamento (30% e non 60%) al 30 giugno 2022. Salterebbero anche il limite della prima casa e

la data di rilascio della Certificazione d’inizio lavori asseverata. La partita si starebbe per sbloccare dunque e non rimane che attendere le decisioni della politica sul Bonus 110% per le unifamiliari, una decisione attesissima per tanti italiani.