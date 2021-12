Allarme semina in tutta la Sicilia, campi come paludi per le forti piogge

È ancora allarme semina in tutta la Sicilia dove a causa delle piogge i terreni si sono trasformati in vere e proprie paludi. Lo afferma Coldiretti Sicilia che sottolinea come gli agricoltori siano fermi ovunque e ciò aumenta l’incertezza per il futuro in quanto non si può progettare nulla. L’insicurezza è alimentata anche dagli altissimi costi delle materie prime che in pochi mesi sono aumentati enormemente. Chi ha acquistato i mezzi tecnici sempre a prezzi molto elevati, non può utilizzarli a causa del maltempo che sta flagellando l’Isola.

Problemi anche per raccolta delle olive

La raccolta delle olive, ormai al limite, risulta bloccata dalla pioggia. In molte aziende è anche impossibile accedere a causa delle condizioni delle strade per cui non è neanche quantificabile il danno provocato dall’acqua. “Siamo di fronte alle conseguenze dei cambiamenti climatici – sottolinea Coldiretti Sicilia – dove l’eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai la norma, con una tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense e il rapido passaggio dal sole al maltempo”.