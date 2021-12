Scoperti quattro muratori in nero, col reddito di cittadinanza e senza Green pass

Lavoravano in cantiere pur percependo il reddito di cittadinanza e senza il green pass. Sotto la lente d’ingrandimento dei Carabinieri del Nucleo Operativo del Gruppo Tutela Lavoro è finito un cantiere edile sito di Trabia dove erano in corso lavori per la realizzazione di una villetta.

Durante l’ispezione i militari hanno identificato 4 lavoratori in nero, privi di green pass, risultati percettori del reddito di cittadinanza. Gli stessi, unitamente al datore di lavoro, titolare della ditta, sono stati sanzionati per non aver rispettato la normativa anticovid, e segnalati all’Inps per l’immediata revoca del beneficio e conseguente recupero di quanto indebitamente percepito sino a oggi. Uno degli operai prendeva il reddito di cittadinanza da un anno.