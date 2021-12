Allerta meteo gialla in tutta la Sicilia per temporali e vento di burrasca

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido dalle ore 16.00 di oggi alle ore 24 di domani, 10 dicembre 2021. Su tutta la Sicilia, per domani, è previsto un livello di allerta gialla per condi-meteo avverse. Il livello di allerta è dunque di attenzione per tutta l’Isola.

Previste anche nevicate al di sopra dei 1000 metri di quota dal tardo pomeriggio di domani.