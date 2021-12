Incidente mortale nel Palermitano, muore motociclista 39enne

Tragedia a Geraci Siculo dove, a causa di un incidente mortale, ha perso la vita Giancarlo Drago. L’uomo, 39 anni, è morto in un incidente avvenuto mentre si trovava in sella alla sua moto.

Giancarlo Drago era di Siracusa e ha perso il controllo del mezzo mentre stava facendo un giro delle Madonie con una comitiva di motociclisti, erano tutti provenienti dal Siracusano. Avevano deciso di trasorrere l’inizio delle feste di Natale tra i borghi madoniti e, dopo una visita a Gangi, il gruppo si è spostato verso Geraci Siculo.

Mentre erano in viaggio, la moto di Drago, però cause da accertare, ha perso il controllo finendo rovinosamente a terra. L’impatto con l’asfalto è stato violento, inutili i tentativi di rianimarlo da parte degli amici prima e da parte del personale sanitario del 118 accorso sul luogo dell’incidente poco dopo.

Sul posto anche i Carabinieri di Geraci Siculo. Il corpo dell’uomo è stato portato all’obitorio del cimitero di Geraci Siculo, in attesa dei parenti della vittima.

In seguito alla tragedia il sindaco di Geraci Siculo Luigi Iuppa ha voluto esprimere il proprio dolore in una nota. “La comunità di Geraci Siculo è vicino alla famiglia, ai parenti e agli amici di Giancarlo che oggi pomeriggio ha perso la vita vicino il nostro paese.

Giancarlo, originario di Siracusa, insieme ad alcuni suoi amici, a bordo della sua moto, si stava recando a Geraci per trascorrervi la giornata.

Alla famiglia che ha appreso la notizia attonita e agli amici increduli, va il nostro pensiero in questa triste giornata”.