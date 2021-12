Al Forum Palermo apre il re del pollo fritto KFC

Anche al centro Commerciale Forum Palermo apre KFC, la più famosa catena di ristorazione statunitense specializzata in pollo fritto. L’apertura è in programma oggi all’interno dell’area gastronomia del polo commerciale di Brancaccio, in via Pecoraino.

Il colosso del pollo fritto raddoppia a Palermo

Così anche la celebre catena americana completa l’offerta di specialità gastronomiche de Le Putìe di Forum e raddoppia a Palermo dopo l’apertura di Via Emanuele Notarbartolo nei mesi scorsi. KFC apre al Forum nell’area ristorazione, completamente rinnovata negli spazi e nel design inaugurata lo scorso aprile.

I lavori di restyling, iniziati durante il lockdown, hanno permesso a Forum Palermo di ampliare gli spazi interni e di rendere più ricca l’area Food con l’apertura di nuovi ristoranti e pasticcerie.