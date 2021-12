Tragico schianto nel Palermitano

È di tre feriti gravi il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto oggi a Termini Imerese, nel Palermitano.

Lo schianto in via Libertà a Termini Imerese. Feriti un giovane di 37 anni, L.C., che ha riportato un trauma cranico e portato all’ospedale Cimino di Termini Imerese. Il secondo giovane di 32 anni M.C. è stato portato al Trauma Center di Villa Sofia in codice rosso. Le sue condizioni come l’uomo di 37 anni sono molto serie. Una donna di 35 anni è stata portata all’ospedale Civico anche le sue condizioni sono molto serie.