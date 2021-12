Tornano le piogge, allerta meteo nel Palermitano

Dopo una breve pausa, torna il maltempo in Sicilia. La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo. Il Dipartimento regionale di Protezione civile, in particolare, ha diramato una allerta meteo gialla per rischio idrogeologico.

Si prevede un peggioramento delle condizioni meteo nel corso delle prossime ore. L’avviso di allerta meteo è in vigore fino alle 24 di domani.