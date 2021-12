Natale e bellezza nei luoghi Unesco di Palermo, Monreale e Cefalù

Palermo, Monreale e Cefalù, luoghi dell’itinerario Unesco Arabo Normanno, si colorano a festa per il Natale. Nelle tre città prende vita il progetto di valorizzazione dei beni Patrimonio dell’Umanità.

“Le comunità del percorso Arabo Normanno sono unite anche in questo Natale in condivisione di festa e di richiamo dell’importante riconoscimento Unesco che comprende tra l’altro a Palermo la Cattedrale, la Martorana Chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio e la Chiesa di San Cataldo, e i Duomi a Cefalù e Monreale“, lo dice il sindaco metropolitano, Leoluca Orlando

Il sindaco di Palermo, per il periodo di Natale 2021, di intesa con i Sindaci di Monreale, Alberto Arcidiacono, e di Cefalù, Rosario Lapunzina, ha disposto la realizzazione di un Progetto per la valorizzazione dei beni monumenti del Percorso Arabo Normanno di Palermo, Cefalù e Monreale, “Patrimonio Mondiale dell’Umanità”.

Nei luoghi rappresentativi dei tre centri saranno allestite luminarie e addobbi natalizi.

A Palermo saranno illuminate Via Ruggero VII, dall’incrocio di Emerico Amari fino all’incrocio con via Cavour, Piazza Giuseppe Verdi, frontale al Teatro Massimo, Via Maqueda, da Piazza Giuseppe Verdi (esclusa) fino all’incrocio con C.so Tukory. Piazza Vigliena/Quattro Canti di città.

A Monreale luci e addobbi natalizi in Piazza Vittorio Emanuele, a Cefalù in Piazza del Duomo.