Clienti senza Green Pass, 1600 euro di multa

MARSALA – Clienti senza certificato verde all’interno dei locali. I Carabinieri ne scoprono quattro a Marsala tra cui un ricercato.

I Carabinieri di Marsala hanno eseguito uno specifico servizio per il controllo nei locali. Hanno controllato le attività commerciali e ricettive presenti sul territorio. Solo presso una di queste sono state riscontrare irregolarità.

In particolare, all’interno di un circolo ricreativo di Contrada Strasatti, i Carabinieri hanno individuato 4 clienti senza certificato verde, sanzionate di 1600 euro. Anche al gestore del locale è stata elevata una sanzione amministrativa di 400 euro per aver omesso il controllo dei green pass all’ingresso e per non aver esposto il cartello indicante il numero massimo di avventori che possono stanziare contemporaneamente nell’esercizio.

È emerso che uno dei trasgressori, un cittadino originario della Tunisia di 46 anni, era ricercato dallo scorso gennaio in quanto era gravato da un provvedimento restrittivo emesso dalla Procura di Marsala. L’uomo aveva fatto perdere le proprie tracce in quanto doveva espiare una pena definitiva di 3 anni e 6 mesi di reclusione per aver commesso reati contro il patrimonio.

Lo stesso è stato condotto dai Carabinieri presso la Casa Circondariale “Pietro Cerulli” di Trapani.